Pro Vercelli: la Serie B sembra sempre più vicina

Il Girone A di Lega Pro non smette di regalare sorprese. A guidare la classifica c’è il Como, seguito a un solo punto di distanza dalla Pro Vercelli (dati aggiornati al 20 marzo).

Quando la scorsa estate il club aveva presentato il nuovo Direttore Sportivo, le dichiarazioni di Alex Casella erano state chiarissime: aveva detto che l’obiettivo era la Serie B entro due anni. Sembra che i tempi si stiano accorciando, però, perché i ragazzi di Modesto stanno dimostrando, partita dopo partita, a loro stessi e ai tifosi di meritare la promozione.

E a crederci non è solo la squadra, non è solo il mister, sono anche gli esperti e i bookmakers. Dando un’occhiata alle quote per le scommesse su 888sport, infatti, si ha la conferma che Alessio Zerbin, Rocco Costantino, Mattia Rolando e Gianmario Comi stanno riuscendo a convincere anche i principali portali di sport. Benché stia ancora inseguendo il primo posto, la Pro Vercelli è data a tutti gli effetti come una delle favorite per agguantare un prezioso posto in Serie B.

I punti fermi della Pro Vercelli

Classe 1999, Alessio Zerbin è uno degli uomini chiave di Modesto. Ha iniziato la sua carriera nel Novara, dove ha dimostrato subito di essere un talento promettente. I sogni, però, sembrano infrangersi quando l’Inter lo scarta, eppure oggi è uno dei campioni che guida la Pro Vercelli verso la Serie B. E insieme a lui c’è Rocco Costantino, prima punta che nell’area piccola riesce a far valere il suo fisico da 180 cm.

Impossibile non citare Rolando, che segnando contro la Pergolettese ha regalato alla sua Pro Vercelli il secondo posto in classifica: quella del 3 marzo, infatti, è stata una partita importantissima per la squadra di mister Modesto, poiché la vittoria è avvenuta in concomitanza alla sconfitta del Renate in casa del Lecco. Ecco quando Rolando e i compagni hanno iniziato a credere davvero nella promozione.

La più grande novità di questa stagione, però, è sicuramente Rocco Costantino. Il forte attaccante è arrivato dal Modena proprio nell’ultimo giorno di calciomercato: ha esordito contro il Renate, entrando in campo al 67’, e nel giro di una manciata di minuti ha mandato in visibilio compagni e tifosi con una straordinaria doppietta. Quale miglior modo per conquistare gli animi se non insaccando due dei tre gol totali del match? Un biglietto da visita sicuramente notevole.

“La Serie B entro un biennio”

Dopo i lunghi mesi del cambio di proprietà conclusosi lo scorso agosto, Alex Casella, rappresentante della cordata che ha rilevato la Pro Vercelli, è stato chiaro: gli obiettivi che la squadra e la città si meritano sono il passaggio di categoria nel giro di due anni e la valorizzazione del settore giovanile, che rappresenta il futuro della prima squadra. E proprio per investire e per lavorare al meglio con i giovani, il nuovo Direttore Sportivo ha chiamato Francesco Musumeci da Gozzano per affiancarlo.

Il progetto di Casella per le casacche bianche nasce anche dalla stima profonda per il presidente Secondo, che negli ultimi 10 anni ha raggiunto insieme al suo staff e ai dirigenti traguardi importanti, in quella che è una delle piazze calcistiche più di rilievo nel Paese – considerando la storia della squadra.

Gli ultimi risultati lasciano l’amaro in bocca

L’obiettivo, insomma, non lascia spazio a dubbi e, come anticipato, sembrano esserci buone possibilità che i tempi della realizzazione possano accorciarsi.

Nonostante sia il big match contro la capolista Como sia lo scontro con la Pro Sesto siano finiti in pareggio (1-1 il primo e senza reti il secondo), i ragazzi di Modesto convincono.

I lariani hanno completamente dominato il primo tempo, portandosi in vantaggio con Max Gatto. La Pro Vercelli sembrava non riuscire a tenere testa agli avversari, ne era in balia, non creava occasioni e non tirava in porta: Comi, Rolando e Zerbin venivano continuamente bloccati dai difensori del Como e non riuscivano a dimostrarsi davvero pericolosi. Una storia totalmente diversa, invece, i restanti 45 minuti: i vercellesi impostano fin da subito un ritmo diverso e vengono premiati con il pareggio insaccato da Comi, servito da un’ottima giocata di Iezzi e Rolando. La capolista si è sicuramente mangiata le mani all’idea di non aver chiuso la partita nel primo tempo, ma riesce comunque a rimanere saldamente aggrappata al primo posto.

Il calendario, poi, non ha concesso respiro alla Pro Vercelli, che dopo 3 giorni ha incontrato la Pro Sesto. Il match si è concluso a reti bianche, accontentando forse i padroni di casa ma lasciando l’amaro in bocca agli 11 di Modesto.

Le prossime sfide sicuramente diranno molto sulle speranze di promozione di questa squadra che sta dimostrando di puntare sulla Serie B, di crederci e di meritarsi una possibilità. Certo è che il campionato di Lega Pro è lungo e difficile, il finale di stagione serba certamente sorprese.