Taxi gratis per gli anziani che devono vaccinarsi: il numero per prenotare la corsa

Entra in servizio da mercoledì il trasporto gratuito degli anziani che devono raggiungere i centri vaccinali della città di Vercelli.

Nella giornata di lunedì la Giunta comunale ha approvato la convenzione con i taxisti della città che il sindaco Andrea Corsaro aveva illustrato sabateo all'inaugurazione del centro vaccinale di Santa Chiara: per promuovere e sostenere la campagna vaccinale anti Covid-19 è stata approvata una convenzione per offrire un trasporto gratuito alle persone anziane, disabili, prive di mezzi propri che non possono recarsi autonomamente nelle sedi di somministrazione dei vaccini (Santa Chiara e la Piastra di Largo Giusti).

Da mercoledì 24 marzo i cittadini interessati potranno telefonare al 334 3114173 per richiedere il servizio di trasporto gratuito; sarà poi il Comune a occuparsi di versare ai taxisti la cifra concordata per le corse.