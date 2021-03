L'Asl cerca medici e infermieri per il team vaccinazioni: accordo con Auser Vercelli

Prosegue la campagna di reclutamento di volontari per implementare il personale medico e infermieristico a supporto della campagna vaccinale dell'AslVc.

Nella mattina di lunedì è stata sottoscritta una convenzione con l'Auser provinciale che metterà a disposizione sei medici in quiescenza, sei infermieri, quattro persone per le attività amministrative e alcuni altri volontari per supportare la campagna vaccinale dell'AslVc su tutto il territorio di competenza.



L'associazione presieduta da Maria Grazia Camellini è tra le prime ad aderire alla campagna volontaria per supportare le vaccinazioni.

Tra il personale sanitario, invece, hanno già aderito il direttore generale dell'AslVc Angelo Penna; il direttore sanitario Gualtiero Canova; Alessandro Stecco, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità della Regione Piemonte; i dottori Marco Rolando, Marilena Vallero, Giuseppe Erbetta, Adolfo Pascariello; Ombretta Olivetti, infermiera e assessore del Comune di Vercelli.

AslVc con una delibera ha normato la partecipazione di medici e infermieri volontari all'attività vaccinale. Ai professionisti che intendano collaborare volontariamente e gratuitamente alla campagna é garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni, oltre alla possibilità di utilizzare le mense aziendali.

L'attività può essere svolta in tutti i punti vaccinali dell'Asl a Vercelli, Santhia, Cigliano, Gattinara, Varallo, Coggiola, Borgosesia, Alagna. Per aderire è necessario segnalare il proprio nominativo ai fini assicurativi alla SC Affari Generali 0161/593769. Maggiori info al link: https://bit.ly/3tOWFGx