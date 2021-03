Lutto per Marcella Bono, 59 anni: la piangono vercellese e casalese

Il mondo dell'Oftal e del marketing piangono la morte di Marcella Bono, 59 anni, casalese con salde radici a Trino. Esperta in marketing communication consulting, dopo aver lavorato per agenzie di livello nazionale, aziende pubbliche e private è stata per lungo tempo la guida del consorzio Mondo che aveva ideato varie manifestazioni di promozione turistica del territorio al confine tra vercellese e casalese, tra le quali "Riso & Rose in Monferrato",

Sposata con il trinese Enrico Tricerri, e madre di Niccolò e Simone, la donna era anche un'attiva volontaria dell'Oftal, conosciutissima nel mondo dei pellegrinaggi lourdiani.

La donna è spirata all'Hospice di Casale dove era ricoverata per l'aggravarsi di una malattia che fulminante che l'aveva colpita solo pochi mesi. I funerali saranno celebrati a Casale, poi Marcella Bono riposerà al cimitero di Trino.