San Germano, volge al termine la quarantena del Municipio

Dopo la quarantena precauzionale, a causa di alcuni casi di variante inglese, il Municipio di San Germano dovrebbe riaprire lunedì 22 marzo. La chiusura precauzionale era stata decretata dall'Asl la scorsa settimana dopo che tre dipendenti erano risultati positivi. In paese i casi di persona attualmente positive sono una ventina e la situazione viene costantemente monitorata. Nel corso della settimana di chiusura, sono stati attivati canali di comunicazione alternativi, prevalentemente attraverso la posta elettronica, per erogare alcuni servizi, mentre, in altri casi è stato necessario rinviare.