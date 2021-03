Giocare contro questa Pro? Può... fare male

Stadio deserto, più del solito (su indicazioni della Questura), ma ci sarà la Rai insieme ad Eleven. Riflettori, insomma, domani sera per la partita di cartello Pro Vercelli-Alessandria.

Alessandria che deve vincere: è stata costruita per salire, come il Como. Ci sarà però di mezzo la Pro Vercelli, che, invece, non è stata costruita per vincere tutte le partite, o per andare in B.

Una chiave di lettura della partita di domani sera potrebbe già essere questa: da un lato, i giocatori esperti, forti, che Longo ha a disposizione; dall'altro i ragazzi forgiati da Modesto. Il miracolo-Pro, insomma, che va avanti da 15 partite senza subire sconfitte (nonostante le emergenze: si pensi a Iezzi che Modesto si è inventato difensore puro).

«Ci attende una gara tosta, il valore dell'Alessandria, dei suoi giocatori e del suo tecnico che ha allenato anche in A non li scopro certo io. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, in modo spensierato, dobbiamo essere liberi di testa, dobbiamo insomma pensare a giocare e non al risultato» dice il tecnico della Pro Vercelli, Francesco Modesto.

«Mancano sette gare e in queste gare può succedere di tutto, perché tutte le squadre lotteranno allo spasimo per fare punti» dice ancora.

Come sta Masi?

«Si è ripreso, sta meglio.»

Hristov salterà Livorno-Pro Vercelli perché convocato con la nazionale maggiore della Bulgaria.

«Agli Europei potremo vederlo in televisione, se lo merita e non non possiamo che essere contenti. Un plauso alla federazione bulgaro: sono stati bravi a seguirlo anche in serie C.»

Campionato strano, con tanti impegni ravvicinati.

«La Pro Vercelli non ne ha mai risentito. Ogni gara ha una sua storia, punto. E noi adesso dobbiamo pensare solo all'Alessandria.»

Che lei avrà visto giocare.

«Sì, sanno giocare alti, oppure sanno aspettare. Hanno un gioco ordinato.»

Si gioca alle 21, tante ore di attesa.

«Non deve capitare, ma l'attesa aumenta la tensione. Noi dovremo giocare come sappiamo, senza freno tirato.»

Sembra che giocare contro la Pro Vercelli lasci poi il segno. Che faccia male. Mi spiego. Le squadre che affrontano la Pro Vercelli si adeguano ai suoi ritmi, alzandoli. Giocando con maggiore intensità. Il turno successivo, però, spesso la pagano. Dopo aver giocato contro la Pro, il Como ha perso in casa con l'Albinoleffe, la Juventus e il Renate, sempre in casa hanno pareggiato, rispettivamente, con la Lucchese e il Pontedera. All'andata il Lecco (dopo aver vinto) andò a Olbia e perse.

«Può essere, è un dato che ci sta. Il Como ci ha tenuto testa per un tempo, ma nella ripresa alcuni giocatori hanno accusato crampi. In tutte le partite noi cerchiamo di alzare il ritmo, è una nostra caratteristica.»