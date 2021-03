Cirio: «Il virus rallenta. Facciamoci trovare pronti per il dopo Pasqua»

Cauto ottimismo. Dopo una settimana di zona rossa l’indice RT scende leggermente e il Piemonte guarda alle settimane che verranno con la speranza di un allentamento delle restrizioni. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio: «Il virus ha rallentato, dobbiamo cercare di farci trovare pronti per dopo Pasqua».

Il contachilometri del virus sta rallentando

«La pagella della settimana ci dice che siamo con l’RT a 1,33, la scorsa settimana era 1,41. Questo significa che il contachilometri del virus sta arretrando, rallentando. Abbiamo poi un altro dato: ieri i ricoveri sono diminuiti, oggi 53 in terapia ordinaria. Si consolida l’appiattimento della curva», ha spiegato Cirio.

Il presidente della Regione ha commentato così gli ultimi bollettini e il trend: «Ormai sappiamo come funziona: prima fai tanti positivi, poi i positivi si riversano nelle terapie ordinarie, poi si spostano nelle intensive (oggi aumentate nuovamente). Il virus ha una lunga coda. Siamo ancora in zona rossa, ma l’RT ha rallentato».

Ottimismo per il dopo Pasqua

Ecco perché il Governatore si dichiara fiducioso per il futuro: «Guardiamo con ottimismo alla settimana di Pasqua. In queste settimane dobbiamo fare tanti vaccini e poi ripartire, per non fermarsi mai». Nessuna zona arancione però, essendo la settimana di festa disciplinata da norme nazionali. «Dobbiamo farci trovare pronti per dopo Pasqua» ha concluso Cirio.