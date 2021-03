Cossato, perde il controllo della moto e sbatte la testa a terra: 63enne in codice rosso

Stava provando il proprio mezzo quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto ed è caduto battendo violentemente la testa al suolo. Questa la ricostruzione del sinistro autonomo avvenuto intorno alle 15 di oggi, 21 marzo, in zona Castellazzo di Cossato. A rimanere coinvolto un motociclista di 63 anni.

Immediato l’intervento dell'autoradio del Norm dei Carabinieri di Cossato, che transitava a poche centinaia di metri ed assisteva al fatto.I militari, unitamente ad un infermiere professionista di passaggio, hanno prestato il primo soccorso immobilizzando l’uomo, in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza 118, che ha poi trasportato il ferito presso l’ospedale di Novara, in codice rosso. Si è in attesa delle risultanze sanitarie.