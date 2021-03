Crescentino, il vescovo in visita al centro vaccinale

Visita di monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, al centro di vaccinazione di Crescentino. Nel Comune, prima zona rossa della provincia di Vercelli a causa dell'alto numero di contagi che si è registrato da inizio marzo, la campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato. «A oggi - spiega in un post il sindaco, Vittorio Ferrero - sono state vaccinate circa 1500 persone, di cui 258 con la seconda dose».

Crescentino è polo di riferimento anche per numerosi comuni vicini appartenenti all'Asl To4: ️«Questa mattina c’è stata una graditissima sorpresa: la visita dell’Arcivescovo di Vercelli don Marco Arnoldo che voluto salutare i vaccinandi e ringraziare il personale sanitario impiegato nelle somministrazioni», conclude Ferrero.

In città il numero delle persone positive ha ampiamente superato quota 200 ma l'auspicio è che, nei prossimi giorni la curva inizi a scendere anche per effetto delle misure restrittive che a Crescentino sono entrate in vigore una settimana prima rispetto al resto della regione.