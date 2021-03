Vercelli, 100 volontari "arruolati" per la sperimentazione del vaccino ReiThera

Anticorpi monoclonali, sperimentazione del vaccino ReiThera e, prima ancora, cura con il plasma iper-immune. All'attività quotidiana di gestione dell'emergenza e dei pazienti covid, l'Asl Vercelli affianca un'importante lavoro come polo di riferimento per le terapie innovative nella gestione e prevenzione del virus.

Dottor Gualtiero Canova, direttore sanitario dell'Asl, quando inizierà la somministrazione degli anticorpi monoclonali?

Vercelli è stata individuata fin da subito come polo di utilizzo degli anticorpi monoclonali. Il loro iter, nel corso del tempo, ha subito un rallentamento dovuto alle varie fasi di approvazione, ma proprio ieri il Dirmei ha emanato il documento con le linee guida e dunque già da adesso il nostro reparto di Malattie Infettive è in grado di somministrare questa terapia. Il tutto nel rispetto dei criteri di somministrazione stabiliti dal protocollo, criteri che sono molto selettivi rispetto alle casistiche ammesse e ai tempi entro i quali gli anticorpi stessi vanno assunti dal paziente.

La cura con il plasma iperimmune, invece, è stata un po' accantonata?

No, ci sono tuttora casistiche di pazienti che vengono trattati con questa terapia. Quello che è cambiato nella cura del Covid, e che si sta rivelando essenziale per ottenere dei risultati, è la precocità dell'intervento. Un anno fa le persone venivano curare a sintomi estremamente conclamati perché tutto il contesto faceva sì che si intervenisse a fronte di un quadro clinico molto compromesso. Oggi, con gli anticorpi monoclonali che vanno somministrati entro 5-10 giorni dall'infezione, si cerca di intercettare la malattia nelle sue fasi iniziali e questo è un vantaggio notevole nelle fasi successive.

Vercelli è anche una delle 26 sedi della sperimentazione del vaccino ReiThera dell'Istituto Spallanzani: com'è nata questa collaborazione?

ReiThera è il vaccino che l'Istituto Spallanzani di Roma sta sviluppando e che è arrivato alla seconda e terza fase di test prima dell'approvazione. Il reparto di Malattie Infettive di Vercelli, grazie alla mole di attività che hanno realizzato nel corso del tempo e grazie al prestigio professionale del dottor Borrè, che si è molto speso in questi mesi, è stata contattata per sondare la disponibilità, ha effettuato tutto il percorso di accreditamento, è stata riconosciuta come centro sperimentale e da venerdì ha iniziato le inoculazioni.

Quali sono le caratteristiche del vaccino ReiThera?

E' un vaccino a vettore virale non replicante che, rispetto ad esempio ad AstraZeneca, è più specifico perché utilizza come veicolo l'adenovirus di gorilla che, essendo più specifico, dovrebbe avere maggior efficacia.

Come funziona questa sperimentazione?

Sono stati individuati un centinaio di volontari sul territorio e, nella giornata di venerdì, sono state fatte una quarantina di somministrazioni; poi si proseguirà fino a mercoledì prossimo. In tutta Italia sono 900 le persone selezionate e, nella giornata di venerdì, tra i 26 centri selezionati Vercelli era quello che aveva iniettato più dosi. Anche questo è un vaccino che prevede la somministrazione di una prima dose e di un successivo richiamo. Attualmente si trova alla Fase 2 di sperimentazione propedeutica alla 3 e all'approvazione definitiva. L'obiettivo è arrivare a mettere a disposizione il vaccino in l'estate.

Una soddisfazione per l'Asl essere coinvolta in questo progetto?

Di certo è da vedere come un riconoscimento per la sanità locale. Plasma, anticorpi monoclonali, sperimentazione del vaccino, centrale di monitoraggio per seguire i pazienti Covid a domicilio: nelle varie fasi della pandemia l'Azienda sanitaria di Vercelli è stat tra quelle che si è spesa maggiormente spesa per mettere in campo disponibilità e ogni strategia possibile e questo fa onore a un ospedale come il Sant'Andrea che, pur non essendo un ospedale hub, ha un reparto di Malattie Infettive strutturato, in grado di accogliere un numero elevato di pazienti e che si è subito distinto come riferimento a livello non solo territoriale.