Sbaglia strada a causa del navigatore e finisce capottato - FOTO

Non sarebbero gravi le condizioni dell'uomo rimasto coinvolto in un incidente autonomo avvenuto intorno alle 15 di oggi, 20 marzo, in frazione Gallo a Valle Mosso di Valdilana. Dai primi riscontri pare che il conducente, probabilmente nel Biellese per motivi di lavoro, abbia sbagliato strada a causa del navigatore e che, nel fare manovra per tornare indietro, abbia perso il controllo dell'auto finendo capottato in una discesa pochi metri sottostante.

Rimasto incastrato all'interno della vettura, l'uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Ponzone Valdilana, intervenuti con 4 mezzi insieme ai Carabinieri e alla Croce Blu. Al momento il recupero è in corso: a fine intervento e una volta verificate le sue condizioni di salute, gli operatori sanitari decideranno se sarà necessario il trasporto in ospedale.