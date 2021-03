Finisce fuori strada: 62enne automobilista ritrovato solo e disorientato

Incidente stradale a Brusnengo in via Torino, alle 2 della notte tra venerdì e sabato. Per cause in via di accertamento un'auto è terminata fuori dalla sede stradale e il conducente, un uomo di 62 anni che guidava una Hyundai Kona è stato trovato solo e disorientanto. Visto che l'uomo non poteva chiamare nessun conoscente, dal momento che non aveva un cellulare e non ricordava alcun numero di riferimento, è stato chiesto l'intervento del 118 che ha provveduto al trasposto in ospedale per gli accertamenti del caso.