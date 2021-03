Vigili del Fuoco: 15 nuovi volontari entrano in servizio in provincia - FOTO

Prove di fine corso, nella mattina di sabato, per 15 neo Vigili del Fuoco Volontari che, dopo aver superato il periodo di 120 ore previsto per la formazione, entrano ora a far parte del dispositivo di soccorso della provincia.

I 15 giovani aspiranti Vigili del Fuoco Volontari, che hanno operatori sotto l'attenta e scrupolosa guida del direttore antincendio Davide Passuello e dei due istruttori professionali Giovanni Poletto e Paolo Borla, sono riusciti a conseguire il tanto ambito attestato e, di fatto, diventare vigili del fuoco volontari.

Il corso si è tenuto in ottemperanza e nel costante rispetto delle normative anti contagio Sars-Covid2 a oggi vigenti e, proprio in considerazione del periodo pandemico, è risultato essere il primo corso organizzato dopo un lungo periodo di fermo. I 15 neo vigili del fuoco volontari verranno impiegati nel dispositivo di soccorso della provincia divenendo dunque parte integrante della complessa macchina di prevenzione e soccorso che è IL corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.