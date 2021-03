Lutto per Franca Croce, moglie, mamma e lavoratrice instancabile: aveva 59 anni

Tutta Trino si è stretta al dolore della famiglia per la morte di Franca Croce, 59enne dipendente della Conad di Crescentino, morta dopo una lunga malattia che aveva combattuto con tenacia e con il sorriso.

Sposata con Tony Vigliaturo e mamma di Marco e Fabio, Franca Croce era una donna conosciuta e apprezzata per il suo sorriso e la sua cortesia. «E' stata l’ultima volta che ho potuto stringerti la mano e sentire il tuo affetto – ha scritto con commozione il figlio in un post - tu che me l’hai stretta per tante volte dal mio primo instante di vita, poi quando ho iniziato a camminare e nei momenti di difficoltà e di dolore. Eri la mia roccia, il pilastro della nostra famiglia, eri una brava mamma, una brava moglie, una brava donna, una gran lavoratrice ma il destino purtroppo gioca sempre brutti scherzi ed ha voluto darci questo enorme incolmabile dispiacere. Oggi una gran parte del mio cuore è volato in cielo e da questa sera alzando lo sguardo vedrò una stella in più in celo e sarà la più bella e luminosa so che sarai tu mamma».

Moltissime le attestazioni di lutto che, anche attraverso i social, sono giunte alla famiglia. L'addio a Franca Croce è stato celebrato sabato, nella chiesa parrocchiale di Trino.