Incidente sugli sci, all'Alpe di Mera, per un giovane che si stava allenando. Un 14enne è caduto mentre scendeva lungo una delle piste della località valsesiana, procurandosi traumi alla colonna vertebrale e al bacino.

Per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in codice giallo e in condizioni serie.