Taxi gratuito per gli anziani che devono vaccinarsi

Modifiche alla viabilità e convenzione con i taxisti per agevolare il trasporto delle persone anziane alle sedi vaccinali cittadine.

Ne parla il sindaco, Andrea Corsaro, spiegando l'impegno dell'amministrazione comunale a favore di una rapida esecuzione della campagna vaccinale.

«Per tutto il periodo in cui sarà attivo il centro vaccinale di Santa Chiara - spiega il sindaco - la viabilità in via Farini viene modificata, istituendo il senso unico in direzione corso Palestro - centro città. Questo ci consente di adibire a spazio di sosta e parcheggio entrambi i lati della strada, agevolando gli spostamenti per le persone anziane».

La scelta di Santa Chiara come sede della vaccinazione è stata voluta dall'amministrazione comunale per dare un punto di riferimento centrale e facilmente raggiungibile da una larga fetta di popolazione. Intanto, nella giornata di venerdì, la Regione ha chiesto ulteriore disponibilità di strutture su tutto il territorio regionale e, in città, Auser si era già candidata con l'ambulatorio sociale dell'Isola.

Altro intervento, perfezionato attraverso una convenzione con i taxisti vercellesi, è quello che consente alle persone anziane che non possono essere accompagnate da parenti, di raggiungere la sede della vaccinazione utilizzando gratuitamente il servizio taxi. «Un servizio in più che offriamo alle persone anziane - aggiunge Corsaro - nella speranza di agevolare tutti i loro spostamenti verso le sedi vaccinali».