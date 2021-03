Piemonte: l'indice Rt scende a 1,33 ma resta alto il numero dei ricoveri

Scende a 1.33 l'indice Rt del Piemonte che, da un paio di giorni, registra anche un appiattimento della curva dei ricoveri ordinari. Dati - fondamentali per la determinazione delle fasce di rischio - che il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha comunicato a margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove fasi della campagna vaccinale.

«L’indice Rt è sceso a 1.33, rispetto all’1.41 della scorsa settimana. Questo vuol dire che il virus ha rallentato, anche se il dato dei ricoveri nelle terapie intensive resta alto», ha detto Cirio, commentando i dati che implicano, per la Regione, un prolungamento della permanenza in zona rossa che scatta automaticamente quando l'indice Rt supera la soglia di 1.25 casi ogni 100mila abitanti.

Intanto prosegue il potenziamento dei centri vaccinali: a Vercelli, dalle 9,30, prenderà il via l'attività del nuovo centro di Santa Chiara, messo a disposizione dal Comune e sono in partenza le ri-convocazioni per la somministrazione delle circa 700 dosi destinate a mondo della scuola, forze dell'ordine e protezione civile, fermate nei giorni di stop imposto al vaccino AstraZeneca.

Le nuove scadenze indicate dal presidente Cirio per la campagna vaccinale sono il 29 marzo, data di inizio della somministrazione della prima dose alle persone tra 70 e 79 anni per i quali, oltre ai centri vaccinali delle Asl, verranno coinvolti medici di famiglia e ambulatori di medicina di gruppo; il 26 marzo si partirà con la prima dose per le persone estremamente vulnerabili e i disabili gravi (le somministrazioni sono invece già iniziate per coloro che sono ricoverati o in cura ospedaliera), mentre il 29 marzo si partirà anche con i loro conviventi e caregiver. Entro il 15 aprile è previsto il completamento della somministrazione della prima dose al personale scolastico, universitario e della formazione professionale.