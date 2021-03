Asl Vercelli: 700 vaccinazioni al giorno per raggiungere l'immunità entro l'estate - FOTO

E' di circa 700 inoculazioni al giorno la capacità vaccinale che l'Asl Vercelli sta mettendo in atto per portare avanti la campagna anti Covid. Da sabato mattina, al termine di una settimana convulsa a causa del temporaneo stop di AstraZeneca, è operativo il centro comunale di Santa Chiara, dove, fino al prossimo autunno, saranno al lavoro medici Asl, medici di famiglia e volontari per 12 ore al giorno e sette giorni su sette in modo tale da alleggerire la pressione sulla Piastra.

«Sul territorio provinciale - spiega il manager Asl, Angelo Penna - abbiamo superato le 27mila somministrazione, utilizzando tutte le dosi che abbiamo avuto a disposizione. Il ritmo che abbiamo sostenuto finora, di 700 somministrazioni medie giornaliere, è il massimo che possiamo fare rispetto alle dosi che ci vengono fornite».

Lo spazio esterno di Santa Chiara, che viene gestito con il supporto di Protezione civile e Associazione Carabinieri, è stato attrezzato con tendoni e sedie opportunamente distanziate per le persone in attesa. All'interno un punto segreteria e sei postazioni di vaccinazione. Nella parte della chiesa che si affaccia su corso Libertà un ulteriore spazio attrezzato con le sedie per il canonico quarto d'ora d'attesa post iniezione.

Un investimento sul quale il Comune ha creduto rivedendo la viabilità della zona e siglando una convenzione con i tassisti per il trasporto delle persone che necessitano di raggiungere le sedi vaccinali.

leggi anche: TAXI GRATUITO PER GLI ANZIANI CHE DEVONO VACCINARSI

A fare il punto sulla campagna è il manager Penna: «Tutte le prenotazioni degli ultra 80enni - spiega - sono state caricate in piattaforma, grazie all'impegno dei medici di Medicina Generale, oggi rappresentanti dal dottor Giovanni Scarrone e dal dottor Pier Giorgio Fossale che ringrazio. Abbiamo iniziato con le vaccinazioni ai disabili ospiti nelle strutture. Forze dell'ordine ed esercito hanno ricevuto la prima dose di vaccino, e, con la riapertura ad AstraZeneca, stiamo procedendo con insegnanti e mondo della scuola». Pochissime le rinunce: nella giornata di venerdì sono state solo tre le persone prenotate che non si sono presentate per la somministrazione prenotata. «Abbiamo già rispedito le convocazioni alle persone che erano in programma nei giorni di stop di AstraZeneca», aggiunge inoltre la responsabile del Sisp, Virginia Silano.

Intanto, seguendo le categorie indicate a livello di Ministero e Regione, si procederà con la somminsitrazione sulla base delle fasce d'età. «Tutti ci auguriamo di arrivare entro l'estate ad aver immunizzato un numero sufficiente di cittadini in modo da poter guardare al futuro con più di ottimismo - dice il sindaco Andrea Corsaro -. Al successo della campagna vaccinale è legata la possibilità di tornare alla nostra vita, di riaprire in modo definitivo le attività, di riprendere tutte le iniziative che oggi sono sospese e che ci permettevano di incontrarci e stare insieme. Oggi siamo ancora chiamati a lavorare uniti, osservando però tutte le misure prudenziali a tutela della salute per uscire da questa situazione ancora molto difficile».

A tracciare gli obiettivi della Regione è Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità: «Entro marzo puntiamo a raggiungere la quota di 20mila vaccinati al giorno - dice Stecco -. Un obiettivo alla portata perché il Piemonte è tra le regioni virtuose nella somministrazione dei vaccini: la terza, tra le grandi regioni, per percentuale di popolazione raggiunta e l'organizzazione è ottimale. L'Asl Vercelli, tra l'altro, è una di quelle che ottiene risultait ottimi in termini di somministrazioni e questo va a merito di tutti gli operatori: medici, dirigenti, infermieri, personale amministrativo e volontari». "Arruolati" tra questi ultimi, anchei il manager Penn , un gruppo di medici di famiglia e diversi infermieri, tra i quali l'assessore Ombretta Olivetti.

Stecco ha ricordato che la Regione sta cercando medici e infermieri volontari per potenziare ulteriormente i centri vaccinali. «La scelta di vaccinare per target di categorie fragili è stata ottimale - è la conclusione di Stecco - i luoghi che erano sede di contagio, e dove lo scorso anno abbiamo pianto tanti lutti, oggi sono sicuri, così come gli operatori sanitari e i medici che nei mesi scorsi si ammalavano e purtroppo morivano anche, oggi possono invece lavorare in sicurezza».