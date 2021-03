Tentato omicidio in corso Prestinari: chiesti 8 anni

Richiesta di condanna a 8 anni per Medhi El Idrissi, il 29enne accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento di un vercellese avvenuto la scorsa estate in corso Prestinari.

leggi anche: ACCOLTELLAMENTO IN CORSO PRESTINARI

La richiesta di condanna è arrivata nel corso del processo celebrato con rito abbreviato: all'origine della lite, poi sfociata in un'aggressione, ci sarebbe stata una questione di droga. El Idrissi aveva colpito più volte il rivale, un 39enne italiano, ferendolo in modo serio e riportando a sua volta delle ferite a causa della reazione dell'uomo.

Dopo essersi dato alla fuga era stato individuato e indagato e, successivamente, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito, ricoverato in ospedale in codice rosso, aveva riportato 30 giorni di prognosi. Inizialmente indagato, l'uomo ha poi visto archiviata la sua posizione, poiché il suo comportamento è stato considerato legittima difesa.

La sentenza è attesa nella prossima udienza.