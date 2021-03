Gestione migranti sotto la lente del Tribunale: il Cas di Alice Castello

La situazione dei centri di accoglienza dei migranti e il clima pesante della Prefettura: si sono nuovamente intrecciati, nelle deposizioni dei testi chiamati in aula giovedì, i due filoni del processo Malfi.

A testimoniare sono infatti stati chiamati dipendenti della Prefettura - alcuni dei quali avevano avuto anche un ruolo nelle ispezioni ai Centri di accoglienza straordinaria e un incarico nella gestione delle pratiche per il pagamento delle spettanze alle cooperative che li gestivano - che, al tempo stesso, vivevano dall'interno anche il clima degli uffici di via San Cristoforo. «Partecipavo ad alcune ispezioni insieme alla dottoressa Cristina Bottieri (una degli imputati, ndr) ma all'epoca del Prefetto Malfi non stilavamo relazioni o verbali - ha detto la teste -. Non avevamo un protocollo particolare da seguire. Successivamente, quando arrivò il Prefetto trio, vennero poi predisposte schede da compilare nel corso delle varie ispezioni».

Nei ricordi della donna anche il clima di tensione che si viveva in quei giorni. «C'erano molte emergenze da gestire, dai migranti ai trasporti delle scorie nucleari - ha ricordato la donna -. Il Prefetto Malfi era molto esigente con i dirigenti e io ho sentito a volte espressioni pesanti indirizzate ai collaboratori più stretti. Personalmente ho sempre avuto buoni rapporti con lui e li ho mantenuti anche in seguito».

Diverso sarebbe stato per alcune colleghe, come l'allora segretaria Manuela Leporati (parte civile nel processo), ma, secondo la teste anche la vice prefetto Raffaella Attianese (imputata invece che procedimento in corso) sarebbe stata destinataria di epiteti poco lusinghieri da parte del superiore.

Sempre sul versante della gestione migranti, ha poi deposto un'altra impiegata della Prefettura, che si occupava di alcuni aspetti burocratici: «Dovevamo raccogliere periodiche relazioni sull'attività dei Cas - ha spiegato - e siccome dalla cooperativa Obiettivo Onlus non li ricevevo, dopo averli sollecitati più volte ho chiesto alla collega Bottieri, che in quanto assistente sociale sapevo avere maggiori rapporti con Mascarino, di fare da tramite». La consegna delle relazioni era poi avvenuta in strada: «Ma l'incontro fu casuale - ha detto la donna su richiesta dell'avvocato Marco Gaeta che rappresenta Bottieri -: incontrai Mascarino e Bottieri mentre erano diretti in Prefettura per consegnare i documenti e mi chiesero di portarli». Sulla rilevanza delle relazioni al fini del pagamento delle spettanze alla cooperativa la donna è stata un po' titubante: «Erano documenti che non guardava nessuno - ha detto rispondendo a una richiesta della pubblica accusa -, però in linea teorica qualcuno molto pignolo avrebbe potuto far bloccare i pagamenti in assenza di quegli atti».

Ha invece depositato agli atti un faldone pieno di fatture il legale della difesa Mascarino, Andrea Corsaro: documenti che la segretaria della coop ha detto di aver vistato e pagato per i lavori di ristrutturazione dell'Asilo Arcobaleno e dei Cas di Cigliano e Saluggia, ma anche fatture per le prestazioni di avvocato, infermiere, assistenti sociali, mediatori culturali e per l'acquisto di farmaci e vestiti. «Spesso i migranti rifiutavano i vestiti che consegnavamo loro - ha detto la donna -. Capitava che non li volessero o che sparissero dopo pochi giorni. Talvolta era anche difficile far firmare loro il foglio delle presenze. Molti dei miei colleghi facevano fatica a ottenere le firme degli ospiti».

Sul tema specifico del Cas di Alice Castello è poi entrato il sindaco, Gigi Bondonno che, proprio con il Prefetto Malfi, aveva avuto pesanti contrasti. «Mi lamentai perché la decisione di collocare i migranti ad Alice era stata presa senza coinvolgere l'amministrazione comunale - ha raccontato - e perché la struttura scelta, l'ex comunità autorizzata ad ospitare 13 minori, era stata accreditata per circa 60 migranti».

Sollecitato dalle domande del pubblico ministero, Davide Pretti, Bondonno, ha ricordato che Malfi avrebbe giustificato l'accreditamento per un numero così elevato di ospiti parlando di un problema di sostenibilità economica per la cooperativa e che, di fronte alle reiterate proteste del sindaco, il Prefetto avrebbe minacciato di segnalare in Procura il suo comportamento. Successivamente venne fatto un sopralluogo al Cas alla presenza dei Vigili del Fuoco, del personale della Prefettura e dello stesso Mascarino. «Comunque il tetto dei 60 migranti non venne mai raggiunto - ha detto anche Bondonno -. Credo che al massimo ne avessero ospitati 30 o 35». La convivenza con gli ospiti non fu comunque del tutto indolore per il paese: il sindaco ha ricordato che c'erano lamentele perché spesso giravano a torso nudo e che in due occasioni venne chiesto l'intervento dei carabinieri dopo segnalazioni relative a spaccio di droga da parte di giovani che si riteneva fossero ospiti della struttura.