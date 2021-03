Addio a Pier Giuseppe Orlandin, sindacalista e paladino dei diritti dei trapiantati

Lutto, a Vercelli, per la morte di Pier Giuseppe Orlandin, conosciutissimo sindacalista della Cisl e attivista al fianco dei trapiantati. Aveva 73 anni e, una quindicina di anni fa, aveva subito un trapianto di cuore e, successivamente, di rene.

Gli interventi gli avevano regalato una seconda vita che Orlandin aveva speso per la famiglie e per i diritti di chi si trovava ad affrontare situazioni come la sua: dopo l'operazione si era impegnato con l'Acti, Associazione Cardio Trapiantati Italiani del Piemonte, impegnandosi sia come volontario sia come segretario del gruppo. Moltissime le attestazioni di lutto che, in queste ore, stanno arrivando alla famiglia: «Abbiamo appena appreso che il nostro amico Giuseppe è tornato alla casa del padre. Tutto lì DH trapianto cuore abbraccia virtualmente i famigliari ! Ciao Giuseppe».

«Mancherai a tutti i tuoi ragazzi - scrive un'amica - con le tue parole sapevi trasmettere la gioia di vivere».

Orlandin lascia la moglie Nunzia,