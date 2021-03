Vaccino ReiThera: anche a Vercelli la sperimentazione. Tra i volontari Paolo Tiramani

«Credo nella scienza, do fiducia alla mia nazione e all’ipotesi di avere un vaccino made in Italy. Nelle prossime ore mi sottoporrò alla sperimentazione del vaccino ReiThera prodotto allo Spallanzani, nella speranza che sia la scelta giusta e che possa aiutare chi da mesi sta lavorando a questo progetto». Lo ha annunciato venerdì mattina il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che ha aderito alla ricerca di volontari per la fase due di sperimentazione del vaccino.

La procedura è quella seguita per una vaccinazione classica: il siero viene iniettato e poi, tra un paio di settimane verrà verificato se il ricevente ha sviluppato gli anticorpi al virus.

I 900 volontari sono già stati arruolati in 26 centri italiani e uno ad Hannover, in Germania. L'obiettivo è concludere i test e mettere a disposizione il vaccino, in estate se tutto andrà bene. A produrlo è una biotech laziale che ha lo stabilimento a sud di Roma.