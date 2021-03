Piemonte in zona rossa fino a dopo Pasqua

Il Piemonte si prepara ad altre due settimane di zona rossa. Fino a dopo Pasqua, dunque, non ci saranno allentamenti nelle misure anti covid, adottate a partire da lunedì.

Ricoveri e incidenza dei casi sopra l’indice di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti che fa applicare le chiusure più rigide della fascia rossa. Secondo le anticipazioni del montoraggio settimanale, infatti, il Piemonte si attesterebbe a 352 contagi ogni 100mila abitanti, dato decisamente troppo elevato per far sperare in un'inversione di tendenza. In giornata è attesa l'ordinanza del ministero della Salute ma i dati lasciano poco spazio all'ottimismo.