«In zona rossa vietate le visite ai parenti»: la precisazione di Anci Piemonte

Far visita ad amici o parenti in altre abitazioni private, anche se nel raggio dei 30 chilometri, non è più possibile. Lo precisa un chiarimento di Anci Piemonte che va a porre fine all'incertezza che si era creata nei giorni scorsi per il susseguirsi di Dpcm e Decreto Leggi.

«Con il passaggio del Piemonte in “zona rossa” - si legge in una nota di chiarimento dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - avvenuto lo scorso 15 marzo, la deroga agli spostamenti per visite ad amici o parenti non è più ammessa. Come precisato nella Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 16 marzo, nelle regioni in fascia rossa (come il Piemonte) le visite a parenti e amici non sono più consentite. Viene quindi meno la possibilità di spostarsi “nel raggio di 30 km” come avviene, invece, in “fascia arancione”».

La situazione cambierà solo nei tre giorni di Pasqua: da sabato 3 a lunedì 5 aprile, quando l’Italia sarà tutta “in rosso”, sarà invece possibile raggiungere una sola abitazione di parenti o amici, purché nell’ambito della propria regione, una sola volta al giorno tre le 5 e 22, al massimo in due e accompagnati dai minori di 14 anni.

Resta invece consentito, anche in “zona rossa”, raggiungere, da soli, persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza e che non abbiano altre persone che possano occuparsene. Allo stesso modo, restano consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o per stato di necessità a prescindere dalla dimensione demografica del Comune e dal raggio di spostamento.

Sempre a proposito di spostamenti, Anci Piemonte precisa che «fare la spesa rientra sempre fra le cause che giustificano gli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati».