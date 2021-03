Cade il Como, si fa sotto l'Alessandria

Si entra nelle fasi più calde del campionato. Dopo la gara tra Novara e Piacenza si è concluso il trentunesimo turno del campionato di Serie C girone A. Anche in queste partite non sono mancate le emozioni: con ancora sette turni a disposizione (21 punti totali) nulla è ancora scritto. Mancano 630 minuti al triplice fischio del campionato e la lotta alla promozione diretta, ai playoff ed ai playout è ancora aperta. Crolla clamorosamente la capolista Como, pareggia la Pro Vercelli, vincono i Grigi di Longo, tre gare dovranno essere recuperate e la Giana Erminio compie un miracolo: andiamo, nel dettaglio, ad analizzare i risultati e la nuova classifica.

Le gare: poche ma buone

La trentunesima giornata si apre con il pareggio per 2-2 nel derby toscano tra Livorno e Grosseto. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Sicurella che, al minuto numero 30, sblocca il match. Il Livorno al minuto 55 ha la possibilità di trovare la rete del pareggio su calcio di rigore: Mazzarani, però, non è freddo dagli undici metri e sbaglia il penalty. I padroni di casa, con orgoglio, trovano il pareggio al 66’ grazie a Braken e, nove minuti dopo, passano in vantaggio con Dubickas. Quando per i ragazzi di Amelia i tre punti sembrano raccolti, ecco la doccia fredda: Scaffidi (minuto 92) sigla la rete del definitivo 2-2. Al termine della gara, il Livorno resta ultimo (retrocessione diretta) a quota 20 punti. Con il pareggio nel finale il Grosseto, invece, raccoglie 40 punti e si posizione undicesimo (a pari punti con la Carrarese) e resta in piena corsa Playoff. Durante la giornata, però, non si sono giocate – sempre per via del tasso di positività al Covid19 – tre gare: Olbia-Carrarese, Pistoiese-Juventus U23 e Pergolettese-Lecco si recupereranno durante il proseguo della stagione. Si è giocata, invece, la gara tra Pro Patria e Pontedera: 0-3 il finale. Gli ospiti aprono le danze, al minuto 32, con Stanzani e trovano il raddoppio al minuto 65 con Semprini. È Magrassi, al minuto 78, a chiudere definitivamente il match siglando la terza rete della gara. La Pro Patria, nonostante abbia ancora la miglior difesa del girone con soli 21 gol subiti, resta a quota 50 e trova il sesto posto. Gli ospiti, dopo la tredicesima vittoria stagionale, raccolgono 47 punti e si collocano al settimo slot disponibile.

La Pro Vercelli si scontra, in trasferta, contro la Pro Sesto e trova un pareggio: 0-0 il risultato della gara andata in scena allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Le Bianche Casacche optano per il turnover dopo la complessa e dispendiosa gara contro la capolista Como di domenica pomeriggio. Nonostante i cambi è la Pro ad avere l’occasione più ghiotta del match: nei minuti finali della gara Bomber Comi calcia – centralmente – il rigore e Livieri è bravo a neutralizzare il tiro dell’attaccante dei vercellesi. La Pro Sesto, con il pareggio, ottiene 37 punti e si colloca al dodicesimo posto. Capitolo diverso per gli ospiti che, dopo il quindicesimo risultato utile consecutivo, accorciano sulla capolista: 58 punti (meno uno dal Como) e secondo posto.

Succede di tutto nella sfida salvezza tra Giana Erminio e Lucchese, 4-3 il risultato che si è registrato al termine del match. I toscani sbloccano il match al minuto 37 con Meucci ma, verso la fine del primo tempo, i padroni di casa trovano la rete del pareggio con Zugaro. Nel secondo tempo succede l’impensabile: la Lucchese sigla due reti e si porta sul doppio vantaggio: Meucci, mattatore di giornata, sigla il vantaggio (minuto 48) e Flavio Jr Bianchi mette la firma sul terzo gol (minuto 59). I padroni di casa, dopo la batosta, reagiscono ed accorciano, al minuto 62, con Ruocco. Perna all’ottantesimo sigla il clamoroso pareggio e Michele D’Ausilio, nel finale di recupero, regala tre punti fondamentali per la salvezza del club lombardo. La Giana trova la diciassettesima posizione con 28 punti. La Lucchese, invece, resta a quota 23 ed al penultimo slot disponibile.

Crolla il Como, in casa, per 1-2 contro la mina vagante Albinoleffe. Gli ospiti passano in vantaggio al minuto 26 grazie alla rete di Giorgione ed il raddoppio arriva al minuto 83 con Manconi. Il Como prova a reagire ed accorcia, al novantesimo minuto, con Max Gatto: capocannoniere del girone. I padroni di casa non sfruttano il “passo falso” per allungare ulteriormente dalla Pro Vercelli. Detto ciò, i lombardi raccolgono: primo posto, 59 punti ed una gara da recuperare (potenziale +4 dai vercellesi). L’Albinoleffe dopo la vittoria raccoglie 43 punti e trova la nona posizione in classifica.

Vince e convince l’Alessandria di Moreno Longo contro il Renate per 2-0. È l’autogol di Possenti, alla mezz’ora del primo tempo, a sbloccare il match. Il definitivo raddoppio lo sigla Merletti: sempre su autorete. Dopo la vittoria i Grigi accorciano sul Renate: quarto posto e 53 punti. I lombardi, nonostante la sconfitta, restano terzi a quota 55 punti. A chiudere definitivamente la giornata è stata la gara tra Novara e Piacenza: 2-0 il risultato del match. Ad aprire le danze è stato, al minuto 29 del primo tempo, Simone Rossettini. Chiude il match Eric Lanini al minuto 61 (complice l’espulsione di Suljić per doppio giallo). Al termine della gara il Novara esce, ormai quasi definitivamente, dalle movimentate acque della zona retrocessione: tredicesimo posto e 37 punti totali. Non riesce a compiere l’ennesimo miracolo Mister Scazzola: il suo Piacenza resta, nonostante la sconfitta, quindicesimo con 33 punti.

La Classifica aggiornata:

- Como, 59 punti (ed una partita in meno), Promozione diretta

- Pro Vercelli, 58 punti, Playoff

- Renate, 55 punti, Playoff

- Alessandria, 53 punti, Playoff

- Lecco, 51 punti (ed una partita in meno), Playoff

- Pro Patria, 50 punti, Playoff

- Pontedera, 47 punti, Playoff

- Juventus U23, 46 punti (e due partite in meno), Playoff

- Albinoleffe, 43 punti, Playoff

- Carrarese, 40 punti (ed una partita in meno), Playoff

- Grosseto, 40 punti

- Pro Sesto, 37 punti (ed una partita in meno)

- Novara, 34 punti

- Pergolettese, 35 punti (e due partite in meno)

- Piacenza, 33 punti

- Olbia, 31 punti, (e tre partite in meno), Playout

- Giana Erminio, 28 punti (ed una partita in meno), Playout

- Pistoiese, 27 punti (e due partite in meno) Playout

- Lucchese, 23 punti, Playout

- Livorno, 19 punti, Retrocessione diretta