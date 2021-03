«Abbiamo davanti ancora tanti sacrifici, ma riusciremo a uscire da quest'emergenza» - VIDEO

Bandiere a mezz'asta, un minuto di silenzio e una breve commemorazione, alle 11, davanti al Comune, in occasione della prima Giornata in memoria delle Vittime del Covid.

«A un anno dallo scoppio della pandemia ci troviamo ancora in un momento difficile nel quale siamo chiamati a sostenere tanti sacrifici - ha detto il sindaco Andrea Corsaro presenziando al momento -. L'anno appena trascorso ci ha portato a vivere una situazione drammatica e inimmaginabile. Molte persone hanno avuto lutti gravissimi, altre si sono trovate a combattere contro la malattia e a portarne le conseguenze. A tutti loro va il nostro pensiero e ai cittadini l'invito a mantenere comportamenti prudenti, attenti alla salute, rispettosi delle regole. Dobbiamo essere tutti consci che ci sono ancora molti sacrifici da fare per superare questi momenti».

Insieme al sindaco e al personale della Polizia locale, anche gli assessori Mimmo Sabatino ed Emanuele Pozzolo in rappresentanza della giunta.

«Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione - ha aggiunto il sindaco -: la campagna vaccinale è in piena attività e il Comune sta potenziando i centri mettendo a disposizione Santa Chiara che entrerà in funzione sabato. Tutti speriamo che il vaccino ci permetta di superare questo momento difficile e ci possa consentire di tornare alla vita normale e tutti siamo al fianco del personale sanitario che si sta prodigando in grandi sforzi».

Il centro vaccinale di Santa Chiara, allestito in collaborazione con l'Asl, entrerà in funzione sabato mattina. Andrà ad affiancarsi alla Piastra di largo Giusti, molto sotto pressione in questi giorni in cui la campagna ha avuto un'accelerazione importante. «Abbiamo in itinere la convenzione con i tassisti per agevolare le persone anziane e ci sono altre offerte di strutture vaccinali che stiamo esaminando», ha aggiunto il sindaco.

In tarda mattina, insieme all'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo e al Prefetto Francesco Garsia, è stato poi effettuato un momento di preghiera al cimitero di Bielliemme, e il sindaco ha annunciato la realizzazione di un Parco in memoria delle Vittime. In serata verrà anche illuminata la chiesa dei frati di Billiemme. «Nei momenti dell'emergenza - ha ricordato il sindaco - accolse le bare in attesa di sepoltura. Illuminare la chiesa sarà un piccolo atto per rendere omaggio alla memoria dei nostri defunti».