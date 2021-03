Agenzia Europea del Farmaco: «Il vaccino AstraZeneca è sicuro»

L'Agenzia europea del farmaco ribadisce che «Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri». Lo afferma, nella conferenza stampa in corso, la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino. «I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata», ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza).

Da due giorni, in vari Paesi del mondo - Italia compresa - la vaccinazione con AstraZeneca è stato sospesa in via precauzionale in seguito alla denuncia di eventi avversi "potenzialmente attribuibili al vaccino": anche nel vercellese era stata sospesa la campagna in atto su personale scolastico, volontari e forze dell'ordine. Dopo quest'ulteriore approfondimento, è prevedibile che la campagna vaccinale possa riprendere in tempi rapidi.