Tra 140 giorni il nuovo ponte di Romagnano

Passo decisivo per la realizzazione del nuovo ponte di Romagnano Sesia in sostituzione di quello storico spazzato via dall’alluvione dell’ottobre 2020. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi hanno partecipato alla firma della convenzione per l'esecuzione dei lavori.

“La firma odierna della convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas per il ripristino del collegamento stradale lungo la SP 142 “Biellese” tra Romagnano Sesia e Gattinara pone la ricostruzione su una timeline rapida e certa - spiegano Cirio e Gabusi -. Siamo molto soddisfatti della collaborazione della Provincia, dei Comuni, di AIPO e di Anas, che ha permesso di anticipare un orizzonte temporale che rischiava di essere molto lungo. Avevamo ipotizzato la possibilità di avviare i lavori tra fine febbraio e marzo e la tempistica è ora confermata .

Ultimate le formalità, Anas consegnerà i lavori all’impresa lunedì 22 marzo e dopo 140 giorni è prevista la chiusura dell’intervento.

"Consapevoli dell’importanza di questo ponte per le comunità locali e per le attività produttive - conclude Cirio - abbiamo voluto imprimere un ritmo rapido e progressivo all’intervento e ora possiamo dire che il sistema sta funzionando bene grazie soprattutto alla volontà di tutti di superare gli ostacoli burocratici e di ridare al territorio un’arteria di mobilità così importante”.