Santhià e Gattinara: in funzione i nuovi centri vaccinali - FOTO

Edne Zinchi, classe 1934, per anni al lavoro proprio all'ospedale di Gattinara, è la prima vaccinata al nuovo centro inaugurato giovedì mattina nella palestra di via San Rocco a Gattinara: si affianca al centro aperto alla Casa della Salute dell'ex ospedale San Giovanni Battista.

A tagliare il nastro il direttore generale dell'AslVc Angelo Penna, il direttore sanitario Gualtiero Canova e il sindaco di Gattinara Daniele Baglione. Erano presenti anche i primi cittadini di Lenta, Giuseppe Rizzi e di Lozzolo, Roberto Sella i cui residenti fanno riferimento a Gattinara per la somministrazione del vaccino.

Intanto anche Santhià ha reso operativa la seconda sede vaccinale in via Matteotti: «Le due strutture opereranno cinque giorni alla settimana per le vaccinazioni – spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. Le due giornate di vaccinazione alla Casa Salute non erano sufficienti, e avevo chiesto al direttore generale dell'Asl Vercelli di intensificare, con l’apertura della nuova sede, le giornate dedicate alla vaccinazione. Prima di tutto per fare in modo che la vaccinazione di tutti gli over 80, che sono ancora in attesa, fosse più rapida. Ringrazio il Sisp Vercelli per aver accolto la mia richiesta».

L'Amministrazione Comunale sosterrà le spese delle utenze della nuova sede, la cartellonistica informativa, quelle relative a una linea internet per poter facilitare le fasi amministrative, l'acquisto di un termoscanner e il noleggio di alcune mini tensostrutture per creare le giuste condizioni di approccio al nuovo servizio. «Un grazie anche agli amici della Chiesa Evangelica poco distante per la disponibilità di aver messo a disposizione i loro locali per gli operatori sanitari in servizio».