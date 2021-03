Tutorial: come si gioca a 7 e mezzo online

Il 7 e mezzo prende parte in quella categoria di giochi tradizionali con le carte napoletane, conosciuto e apprezzato da inestimabile tempo. Sarà capitato a tutti di aver lanciato occhiatacce e battutine dopo un esito non così roseo durante una partita in compagnia! Ma lo conoscono davvero tutti, anche nella versione del 7 e mezzo online?

Spoiler: il 7 e mezzo online e il 7 e mezzo classico hanno praticamente le stesse regole, perciò basta conoscere quelle del gioco tradizionale per poterlo praticare su un portale di giochi online verificando che sia legale e censito dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Il 7 e mezzo si svolge con un mazzo di carte da 40, e prevede che il ‘’cartaro’’ o banchiere le distribuisca ad ogni partecipante, detto anche giocatore di punta.

Il giocatore di punta dovrà giocare rigorosamente contro il banchiere. Lo scopo è quello di arrivare a un punteggio non superiore a 7 e mezzo, per l’appunto. Se, a conclusione della partita si supera 7 e mezzo, si ‘’sballa’’ (termine in gergo che sta per superare).

Fasi di gioco

Come primo step il banchiere viene selezionato dal suo tavolo di gioco, dopodiché si procede a mescolare le carte.

Il banchiere distribuisce una carta coperta a sé stesso e al giocatore alla sua destra. Tocca al giocatore di punta, che deve scoprire la sua carta, e dopo averla scoperta può decidere se la carta fa per lui oppure no. A questo punto il giocatore può:

- Tirare: cosa che implica ricevere un’altra carta coperta, in caso il punteggio sia troppo basso, oppure

- Stare: cioè rimanere con la prima carta, che ha magari un valore promettente, e il gioco passa al banchiere.

Nella fase di conclusione del 7 e mezzo online, il giocatore di punta che sballa, quindi supera il suo punteggio massimo, perde, e il banchiere vince automaticamente. Se anche il banchiere finisse per sballare, la vittoria andrebbe a chi raggiunge il punteggio più alto. E se c’è un pareggio? In caso di pareggio la vittoria è del banchiere, senza eccezioni.

Come si gioca a 7 e mezzo online?

Per giocare al vostro gioco preferito, in questo caso 7 e mezzo, basta aprire un conto di gioco, e iscriversi ad uno dei tornei in corso, scegliendo la stanza che presenti la vostra modalità di gioco preferita.