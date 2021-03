Lutto per Sergio Carenzo, aveva 61 anni

Lutto, a Sali e nel mondo agricolo, per la morte di Sergio Carenzo, 61enne risicoltore di Sali, deceduto all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dov'era ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Conosciutissimo tra i colleghi, Carenzo era una persona di compagnia, con una grande passione per lo sport e per la moto e sono moltissime le attestazioni di lutto. Lo ricordano con dolore avventori e titolari del Caffé Tizzoni di Desana dove lo si poteva incontrare spesso insieme agli amici di una vita.

Carenzo lascia i genitori Angela e Franco, l'adorata Daniela, la sorella Luisa con Annarita, Andrea, Cristina e Giorgia. Il rosario viene recitato giovedì 18 marzo, alle 16,45, alla Casa Funeraria Vercelli, a Caresanablot, mentre le esequie sono in programma venerdì 19 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sali Vercellese.