Fuori strada con l'auto: incidente a Livorno Ferraris

Incidente, intorno alle ore 9,20 circa, in via generale Dalla Chiesa, nella zona del cimitero: per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto è finita fuori strada incastrandosi all'interno del canale laterale la carreggiata. Per i soccorsi sono intervente le forze dell'ordine, il 118 che si è occuapto di soccorrere il conducente e il personale dei Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l'auto e la zona dell'incidente. L'accertamento della dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Livorno Ferraris