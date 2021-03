Trino: nuova sede per accelerare sui vaccini

Anche Trino, che fa parte dell'Asl di Alessandria, si prepara a raddoppiare gli spazi da dedicare alle vaccinazioni anti-Covid per imprimere un'accelerazione alla campagna di immunizzazione.

L'amministrazione comunale e l'Asl sono al lavoro per allestire nuovi spazi al mercato coperto: secondo le previsioni entreranno in funzione già dalla prossima settimana.

«Questa settimana, giovedì 18 marzo, verranno effettuate regolarmente le somministrazioni dei richiami del primo gruppo di over 80 che avevano ricevuto la prima dose di vaccino tre settimane fa, presso la sede del distretto Asl di Via Ortigara - spiega il sindaco, Daniele Pane - In via del tutto eccezionale circa 200 trinesi over 80 delle classi 1940 e 1941 saranno contattati per recarsi a Casale Monferrato per ricevere la prima somministrazione. Questa scelta avviene grazie alla disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, che ha riservato al nostro territorio, in attesa dell’allestimento della nuova sede di Trino al mercato coperto, per dare un’accelerata alla vaccinazione».