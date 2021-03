Blocca il treno per Santhià e devasta vetrine e cassonetti a Gaglianico

Un raffica di intemperanze, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio del pomeriggio e della serata di un 20enne nigeriano, richiedente asilo politico, senza fissa dimora. E' iniziato il tutto intorno a mezzogiorno quando alla stazione ferroviaria di Biella, il ragazzo urla e inveisce contro tutto e tutti.

Trascorre poco più di un'ora quando il treno, diretto a Santhià, si ferma a Salussola. A quel punto il 20enne scende dal vagone, si posiziona in mezzo ai binari e inizia a urlare e lanciare pietre. Sono attimi di tensione che convincono immediatamente il capotreno ad allertare la Polfer di Torino, i Carabinieri e un'ambulanza medicalizzata.

Riusciti a tranquillizzarlo, il giovane viene portato in ospedale dove i sanitari lo visitano e lo dimettono. A quel punto probabilmente scattano le denunce per interruzione di pubblico servizio, il treno ha ripreso a viaggiare con parecchi minuti di ritardo e per violazione alle norme anti Covid.

Ma non finisce qui. In serata, sempre lo stesso 20enne è protagonisti di altri gesti inconsulti. Arrivato a Gaglianico avvolto da una coperta rossa, ribalta i contenitori della carta sull'asfalto per poi arrivare in via Cavour dove danneggia le vetrine di diversi negozi. Nuovo intervento di Carabinieri e 118 con conseguente traporto al Degli Infermi.

Nell'attesa di essere visitato, non contento della sua giornata, ruba una maglia ad un'infermiera rifiutandosi di restituirla. Il soggetto però non presenta patologie tali da ricovero quindi viene invitato ad uscire dall'ospedale. Possibili a questo punto altre denunce a suo carico.