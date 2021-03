Modesto: «Comi e Rolando sono i rigoristi, ora prepariamo la prossima»

«Partita giocata ma difficile: il terreno di gioco non permetteva di fare giocate veloci. Abbiamo avuto nel secondo tempo le occasioni per portare a casa i tre punti: non ci siamo riusciti ma la prestazione dei ragazzi mi soddisfa molto, ci hanno creduto fino all’ultimo. I rigori – dice Modesto - nel calcio si sbagliano, può succedere. Pensiamo alla prossima».

Il Mister ha voluto commentare anche il tanto tempo perso prima di calciare il rigore: «Non penso abbia influito. Comi in allenamento sbaglia poco sui rigori, è lui il rigorista insieme a Rolando. Ripeto, si possono sbagliare: è un peccato perché potevano essere tre punti fondamentali ma la prestazione è stata buona». In chiusura un commento sul problema di Masi e sulla prossima gara: «Sono tre o quattro partite che ha un fastidio alla caviglia, oggi ha avuto troppo dolore e non è riuscito a giocare. Chi ha giocato ha fatto bene. Contro l’Alessandria sarà una partita dura da giocare, pensiamo a recuperare e poi prepareremo la gara».

A rilasciare qualche dichiarazione è stato Simone Auriletto: la partita di oggi? «È stata una partita tosta, siamo stati bravi a creare occasioni da gol: non era facile per via del campo e degli avversari. Abbiamo concesso qualche ripartenza ma nei novanta minuti è normale: siamo stati bravi a tenere il campo, peccato non aver segnato». Il difensore ha detto la sua anche sull’eventuale rammarico dato dal rigore fallito: «I rigori si sbagliano: siamo dispiaciuti perché volevamo vincere ma abbiamo fatto la nostra partita. Non ci possiamo rimproverare niente. Sono tante partite dove raccogliamo punti e siamo contenti, dobbiamo continuare cosi. Noi lavoriamo per vincere ma ogni tanto non capita: l’importante è fare il nostro gioco ed essere duri». Ora testa alla prossima gara contro i Grigi: «Sfida contro una gara fortissima, la affronteremo come ogni altra partita. Lavoriamo per recuperare e poi ci faremo trovare pronti».