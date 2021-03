Le pagelle della Pro Vercelli (contro la Pro Sesto)

SARO: 6,5

Perfetto nelle uscite. Nessuna parata.



HRISTOV: 6,5

Gara generosa. Chiude e si sgancia per 90 minuti.



AURILETTO: 6,5

Sta prendendo confidenza con un ruolo delicato. Implacabile nell'annientare prima D'Amico e poi Mutton.



IEZZI: 6,5

Sembra nato per fare il difensore puro. Bravo ad adattarsi,insomma.



MEZZONI: 6

Niente male, soprattutto nella parte iniziale della gara. Un ottimo acquisto, insomma.

AWUA: 7

Il migliore. Nel primo tempo ha un passo in più, nella ripresa arretra un po' il raggio d'azione e nel finale ha ancora fiato da spendere.



EMMANUELLO: 6,5

Buona gara con alcune belle giocate. Perde l'attimo quando ha sul destro l'occasione per segnare.

CLEMENTE: 6,5

Poco convincente nel primo tempo, nel secondo, invece, domina la fascia.

DELLA MORTE: 6

Sembra ben ispirato, anche se insiste troppo in alcuni dribbling insistiti, poi un po' si perde.

ROLANDO: 5,5

Un bellissimo cross per la testa di Emmanuello e poco più.

COSTANTINO: 6

Caparbio, lotta sempre attorniato da difensori. In un'area così intasata non era facile giocare.

GATTO: 6

Un po' di fantasia in fascia, con il suo ingresso.



COMI: 6

Era "scritto" che quel rigore non dovesse entrare. L'attesa di oltre due minuti stroncherebbe chiunque.



ZERBIN: 6

Ricordate tante e tante partite? Era una Pro a trazione anteriore, con Rolando e Zerbin che incantavano. Immarcabili. Sono un po' in calo, ma li rivedremo presto in forma. Ha il grande merito di procurare il penalty, purtroppo sciupato. Amen.

MODESTO: 6,5

La prestazione c'è stata, ed è quello che lui vuole. E' arrivato anche il quindicesimo risultato utile consecutivo (che è tanta roba). Partita da archiviare: è stata brava la Pro Sesto a giocare tutta o quasi dietro la linea della palla negli ultimi venti minuti, sono un po' stanchi gli attaccanti (ma ci sta), e un rigore si può anche sbagliare.