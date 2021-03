Pd e Lista civica: «Atc, sportello di corso Palestro chiuso al pubblico da maggio»

«Da lunedì 4 maggio 2020 gli sportelli delle sedi ATC (compresa quella di corso Palestro) sono chiusi al pubblico e un cartello precisa che “Solo per eccezionali motivi l’operatore valuterà la possibilità di fissare un appuntamento presso la sede“. Una situazione che crea un rilevante disagio per gli inquilini. Si è parlato anche di questo problema nel corso dell'incontro tra esponenti della Regione, il Presidente di ATC Nord e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Vercelli avvenuto nei giorni scorsi a Vercelli?». A domandarlo, in un'interrogazione presentata martedì, sono i consiglieri comunali di Pd e lista civica. Alberto Fragapane, Maura Forte, Michele Cressano, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso e Alfonso Giorgio rilevano come la situazione segnalata da diversi inquilini si protragga da ormai quasi un anno e domandano: «Se tale situazione sia stata oggetto di discussione nel corso della visita citata in premessa e se l’Amministrazione Comunale di Vercelli si stia impegnando per garantire la riapertura dell’ufficio vercellese di ATC».