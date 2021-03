Vendevano online auto di grossa cilindrata truffando gli acquirenti

C'è anche un biellese, un 58enne residente nel cossatese, tra le persone finite in carcere nell'ambito di una vasta operazione condotta in Piemonte e altre regioni da Carabinieri di Guardia di Finanza e che ha visto anche la collaborazione dei militari della compagnia di Cossato e della Stazione di Masserano.

Dall'alba, in tutto il Piemonte e in altre località del Nord Italia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino ed i Finanzieri del Comando Provinciale Torino stanno eseguendo 12 provvedimenti restrittivi e sequestri di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 1 milione di euro, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino su richiesta del Gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana della locale Procura della Repubblica.

Associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al riciclaggio i reati contestati agli appartenenti ad un sodalizio criminoso che, avvalendosi di imprese dedite al commercio di autovetture, pubblicavano su siti internet avvisi di vendita di auto di grossa cilindrata, senza poi consegnarle dopo aver incassato il denaro dagli ignari acquirenti, ovvero in altri casi vendendole dopo aver alterato di gran lunga il chilometraggio ed occultato dolosamente vizi e difetti, così da farle pagare a prezzi maggiorati rispetto al reale valore. Scoperta anche una rete di "prestanome" per occultare i profitti ed ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.