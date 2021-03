Nuova auto per l'hospice Casa Tempia

Grazie alla generosità di numerose aziende del territorio l’Hospice Casa Tempia di Gattinara può ora contare su una nuova auto resa disponibile nell’ambito del progetto “Noi con Voi” promosso da Global Mobility System e patrocinata dal Comune di Gattinara.

La consegna della nuova auto, alla quale presto se ne aggiungerà una seconda, è avvenuta alla presenza del sindaco di Gattinara Daniele Baglione, della presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini e del co-presidente della Fondazione Tempia Alfredo Pino.

L’autoveicolo è importantissimo per il servizio di trasporto dei pazienti oncologici verso strutture sanitarie lontane da casa per diagnosi e terapie.

«Nel rispetto delle norme anti Covid – spiega il sindaco Daniele Baglione - non è stato possibile svolgere una cerimonia di consegna ufficiale, tuttavia, si deve rimarcare l’importanza del risultato che ha consentito alla Fondazione Tempia di avere un nuovo mezzo indispensabile sia per gli ammalati che per gli operatori. Desidero quindi ringraziare le aziende che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo per la nostra Comunità».