Sul sito del Comune l'elenco dei commercianti che fanno consegna a domicilio

Da lunedì 15 marzo, la Regione Piemonte è nuovamente in zona rossa: ai fini di contenere il contagio le misure diventano più restrittive e vedono anche la chiusura al pubblico della quasi totalità delle attività commerciali.

«Vogliamo facilitare il più possibile la vita dei vercellesi – dice il sindaco, Andrea Corsaro – le attività commerciali cittadine sono a disposizione, ma con una modalità diversa, infatti sono consentiti l’asporto e la consegna a domicilio».

Già durante il primo lockdown il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Domenico Sabatino, in collaborazione con Ascom, Confesercenti e Confartigianato, si sono mobilitati per rendere disponibile una lista delle attività che offrono detti servizi.

«E’ di nuovo attivo e in continua crescita l’elenco dei negozi che consegnano a domicilio - spiega l’assessore Domenico Sabatino – è una modalità di aiuto reciproco, sia per i cittadini che sono costretti a casa, sia per le attività commerciali che trovano un’alternativa alla chiusura».

Le lista degli esercizi che offrono servizio di delivery sono pubblicate sulla home page del sito del Comune www.comune.vercelli.it

Ad oggi le attività che offrono servizio di consegna a casa sono suddivise e pubblicate sul sito del Comune di Vercelli in tre categorie: Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Pasticcerie; Gastronomie, Forni, Negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie); Vendita di prodotti non alimentari.

Gli esercenti, che sono interessati ad aderire all’iniziativa, possono collegarsi al sito www.comune.vercelli.it dove troveranno tutte le informazioni utili.