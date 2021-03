Crisi Cerutti e non solo: il mondo del lavoro chiede di progettare il futuro

Confronto con le istituzioni e il mondo politico, nella mattina di mercoledì, per i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori della Cerutti. Nel giorno in cui è attesa la comunicazione ex articolo 47 sulla cessazione dell'affitto del ramo di azienda che aveva dato vita alla NewCo - e alla vigilia della conclusione della cassa covid per i lavoratori vercellesi - Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati davanti alla Prefettura per un presidio e il successivo incontro con il Prefetto Francesco Garsia.

Due i temi sul tavolo, presentati anche al parlamentare Paolo Tiramani, al presidente della Provincia, Eraldo Botta, che si sono confrontati con i lavoratori: in primo luogo l'urgenza di attivare un tavolo al Mise, fondamentale per la gestione della crisi e per ottenere un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali che offrano ai lavoratori un paracadute dopo il fallimento dell'accordo di giugno. In seconda battuta la necessità di aprire un dialogo sul futuro di un territorio dal quale il comparto manifatturiero si sta defilando. Un tema sul quale i sindacati chiedono un impegno concreto nell'ambito del Recovery Fund. «Dobbiamo dare ai vercellesi un motivo per restare a vivere su questo territorio», hanno detto i rappresentati sindacali.

Valter Bossoni e Ivan Terranova della Cgil, Sergio Mazzola della Cisl e Francesco Maschera della Uil hanno insistito sull'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla crisi in atto: «Da giovedì gli ammortizzatori finiscono e 300 famiglie si trovano senza sostegno». L'obiettivo dei sindacati è di far sì che i lavoratori restino all'interno della crisi Cerutti per dare loro una possibilità nel caso andasse a buon fine una delle trattative per la cessione dell'azienda che, tuttavia, al momento non siano mai arrivate a un'offerta vincolante. Una necessità, quello di portare la crisi Cerutti ai tavoli nazionali, che Tiramani ha assicurato di voler far propria.

«Questo territorio presenta molte fragilità – ha sottolineato il segretario della Camera del Lavoro, Valter Bossoni –: crisi aziendali come quella in atto, situazione che vanno monitorate come quella del comparto biomedicale di Saluggia, servizi che devono essere potenziati come quello sanitario. Paghiamo anche anni di tagli che hanno portato a depotenziare la presenza degli uffici pubblici sul nostro territorio e crediamo che il Recovery possa anche rappresentare un'occasione per provare a ripensare il futuro manufatturiero di questo territorio provando seriamente a riprogettare il futuro delle aziende in crisi. Ma su questo occorre anche il coinvolgimento di un mondo imprenditoriale dinamico e credibile».

Un confronto che Botta ha assicurato di voler tenere in considerazione in vista della redazione del documento per il Recovery Fund «nel quale – ha assicurato – la Provincia porrà particolare attenzione ai temi delle infrastrutture come strumenti per attrarre investimenti e potenziare il territorio».

Intanto, nel pomeriggio di mercoledì, è atteso il question time presentato dal parlamentare Federico Fornaro con il ministro Orlando. Per i lavoratori, però, le scadenze si fanno pressanti ed è soprattutto per loro che la politica dovrebbe trovare risposte rapide.