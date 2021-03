Tre gattinaresi coinvolti nel giro delle auto fantasma

Ci sono tre gattinaresi tra i destinatari delle misure cautelari emesse dal Gip di Torino al termine di un'indagine su un giro di auto "fantasma" che ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro e che ha coinvolto 12 persone.

L'indagine, condotta dal Gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana della Procura della Repubblica di Torino, ruota attorno a un giro di auto “fantasma” vendute online o attraverso concessionarie inesistenti e mai consegnate. In altri casi, invece, venivano spacciati per nuovi mezzi che nascondevano difetti e guai. Veicoli che venivano messi in vendita per lo più attraverso siti internet e che, dopo il versamento dell'acconto, nella maggior parte dei casi non venivano poi consegnate. Quelle che arrivavano davvero nella disponibilità dei clienti, erano quasi sempre taroccate: chilometraggi manipolati, difetti nascosti in modo da far lievitare il valore di vetture che, invece, avevano alle spalle una lunga storia.

Coinvolti nelle rete di malfattori anche una serie di prestanome che consentivano di riciclare il denaro facendo perdere le tracce: tutti gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, finalizzata alla truffa ed al riciclaggio. Tra loro, come detto, anche tre gattinaresi - una coppia di 31 e 29 anni e un 43enne, finiti agli arresti tra le 12 persone destinarie delle misure cautelari.