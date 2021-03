Ballerine, spettacoli osé e drink nel circolo che doveva essere chiuso: nei guai gestore e clienti

Non solo non aveva chiuso il locale, come disposto dalle disposizioni collegate alla zona rossa ma, all'interno del circolo, era in corso uno spettacolo osè con ballerine e avventori indifferenti alle norme di distanziamento previste dalle norme sulla sicurezza sanitaria.

Nel tardo pomeriggio di martedì, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio e per la prevenzione degli assembramenti è intervenuta, su segnalazione di un utente, in un circolo privato in corso Prestinari, constatando che l’esercente non aveva sospeso l’attività favorendo l’assembramento tra persone.

E, nonostante l’ingresso principale fosse effettivamente chiuso, gli operatori sono entrati nei locali dall’ingresso posteriore, trovandosi di fronte non solo un circolo privato ma di fatto un night club, con ballerine e avventori che non rispettavano il distanziamento sociale, impegnati in spettacoli osè e ad assumere bevande alcooliche.

Il gestore del circolo, così come i soci presenti all’interno, sono stati sanzionati ai sensi del Decreto Legge 19/2020 in vigore ed il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Continuano i controlli per il rispetto delle disposizioni in vigore per il contenimento del virus Covid-19 da parte della Polizia di Stato.