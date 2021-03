Usare prodotti alternativi al glifosate in ambiente urbano

Lettera dell'ISDE (Medici per l'ambiente) al Comune (a per conoscenza ad Arpa e Asl) sul tema dei pesticidi in ambiente urbano.



Egregi Signori, approssimandosi il periodo in cui iniziare il trattamento delle aree urbane pubbliche caratterizzate da intenso sviluppo di erbe infestanti e dovendosi procedere, da parte delle ditte aggiudicatarie dell’apposito appalto scaduto il 28 febbraio scorso, all’irrorazione di prodotti fitosanitari ad azione erbicida l’I.S.D.E. (Associazione Medici per l’Ambiente), di cui è stata recentemente costituita la sezione di Vercelli, ribadisce quanto già affermato nella lettera del 7 luglio 2020. In particolare si raccomanda come non sia opportuno a tutela della salute dei cittadini utilizzare il glifosate (classificato come probabile cancerogeno e interferente endocrino), tutti i composti che riportano l’indicazione di pericolo H317 e H319 dell’Unione Europea e, per il principio di precauzione, quelli che possano contribuire al degrado ambientale. Considerando l’alta incidenza di tumori nel territorio vercellese, superiore alla media nazionale e conseguente anche, come dimostrato da numerose indagini epidemiologiche, alla presenza di sostanze tossiche lasciate da attività industriali dismesse e di pesticidi usati in agricoltura, si richiede dunque alle autorità competenti a tutela della salute pubblica di utilizzare per il diserbo prodotti alternativi innocui per la salute umana e per l’ambiente. I cittadini hanno il diritto di essere informati e di vivere in un ambiente il meno inquinato possibile.