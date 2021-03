Giornata delle vittime Covid: Vercelli commemora i suoi morti

Il 18 marzo è stata individuata come “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19”, che verrà celebrata ogni anno per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa della pandemia.

Vercelli commemora le vittime con due appuntamenti: alle 11 in piazza Municipio la memoria delle vittime verrà commemorata con un minuto di silenzio; successivamente alle ore 12.30 avrà luogo una breve cerimonia di fronte al Cimitero di Billiemme, nella quale l’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo rivolgerà a tutte le vittime della pandemia una benedizione alla presenza delle autorità, del Prefetto Francesco Garsia e del sindaco Andrea Corsaro.

«Vogliamo ricordare tutti coloro che ci hanno lasciato in questa tragica circostanza - dice Corsaro - siamo vicini ai familiari delle vittime e a coloro che hanno sperimentato in prima persona il dolore della malattia o la perdita di una persona cara».

Nella serata verrà illuminata la chiesa di Santa Maria a Billiemme, come momento di ricordo.