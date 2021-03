«La formazione? Questi ragazzi mi mettono in crisi. Giusto così»

«C'erano troppe aspettative, prima della gara contro il Como. Troppa pressione. Che ha finito per fregare i ragazzi, perché, soprattutto nel primo tempo, non si sono espressi come sanno fare. Nell'intervallo abbiamo parlato, e la reazione c'è stata ed è stata immediata: subito cinque angoli conquistati. Abbiamo così reagito, dimostrando di essere una squadra matura» dice Francesco Modesto alla vigilia della trasferta contro la Pro Sesto.

La gara d'andata, disputata al Robbiano (Piola), terminò con un 2 a 0 beffa a favore dei lombardi che segnarono al minuto 81 su mischia e al minuto 82 su rigore.

«Rispetto ad allora – dice Modesto – questa è un'altra Pro. I giovani cresciuti, la squadra è stata rinforzata ed è più matura. Domani comunque ci attende una gara difficile. Sono bravi e pericolosi, soprattutto davanti. E hanno un gioco bello, che varia: possono aspettarsi oppure possono attaccarti alto.»

I tre centrocampisti centrali Nielsen, Emmanuello, Awua, hanno caratteristiche diverse. La coppia più collaudata è formata da Nielsen-Emmanuello, ma in alcune gare abbiamo visto funzionare (e bene, si pensi alla partita contro la JuventusU23) anche Emmanuello con Awua al fianco. Con che criterio sceglie i due titolari?

«Vero, hanno caratteristiche diverse. Emmanuello predilige giocare a sinistra, Nielsen è più lineare, Awua ha un passo diverso. Li scelgo in base agli avversari. Awua avrebbe dovuto giocare con il Como, nella fase di riscaldamento però ha avuto una piccola contrattura e quindi non lo ho rischiato. Il discorso dei cambi vale per tutta la squadra: ho ragazzi che fanno di tutto per mettersi in mostra, per giocare, e quindi per mettermi in difficoltà. Ed è giusto che sia così.»

Domani?

«La Pro Sesto vorrà fare bene, avranno stimoli alti. Loro alti, noi dovremo averli altissimi.»