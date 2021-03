Vercellese ricercata e arrestata in Spagna: a "tradirla" anche l'attività sui social

Si eta resa responsabile di numerosi furti e reati contro la persona commessi, nel 2015 a Vercelli. E per questo, nel settembre scorso, era stata condannata in via definitiva a 4 anni di carcere. Ma lei, intanto, aveva fatto perdere le proprie tracce, riparando all'estero.

La Polizia di Stato, all’esito di una prolungata e articolata indagine, ha arrestato una vercellese riconosciuta colpevole di numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona commessi. Sulle tracce della donna, anagraficamente residente a Vercelli ma di fatto irreperibile sul territorio nazionale dal 2017, si era messa da tempo la Squadra Mobile rilevando come dai primi riscontri, la ricercata si fosse trasferita in una località non meglio individuata nel territorio spagnolo.

A tradire la donna anche l'attività social: l’attività di indagine, infatti, ha permesso di individuare i due profili Facebook utilizzati dalla donna e quello utilizzato dal suo attuale compagno, uno spagnolo ritratto con lei in numerose fotografie. Dall’analisi incrociata dei tre profili, che riportavano nomi di fantasia, si poteva definitivamente accertare che la ricercata effettivamente si trovasse a Barcellona.

Alla luce di quanto verificato, la Squadra Mobile ha richiesto e ottenuto l’emissione di un mandato d’arresto europeo interessando, per le ricerche in territorio spagnolo, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il 4 febbraio, la donna è stata effettivamente rintracciata e fermata a Barcellona e, nel primo pomeriggio di lunedì 15 marzo, la 37enne vercellese, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è giunta, con volo proveniente da Barcellona, all’aeroporto di Fiumicino dove ad attenderla erano presenti gli Agenti della Squadra Mobile di Vercelli che, in collaborazione con quelli della Polaria di Fiumicino e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia “Divisione Sirene”, hanno proceduto al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, la vercellese è stata associata alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia di Roma dove dovrà scontare la pena di circa 4 anni di reclusione.