Prof. di Biella: la morte per un problema cardiaco improvviso

Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. Secondo quanto riporta l'Ansa «Durante l'autopsia, dalle prime informazioni, non sarebbe emerso nessun segno che permetta di collegare la morte alla vaccinazione». L'esame autoptico è stato eseguito dal dottor Roberto Testi, medico legale e presidente del Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, in presenza di un consulente nominato dalla famiglia.

Ma intanto la diffusione delle prima indicazioni emerse dagli esami hanno irritato la Procura di Biella che ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

«Ho conferito l'incarico al medico legale e di porre quesiti agli specialisti. Siamo in attesa di tutti gli esami e non ho rilasciato alcuna dichiarazione in merito». A parlare è Teresa Angela Camelio, procuratore capo di Biella, arrabbiata a fronte di articoli apparsi nelle ultime ore sui media, sui presunti risultati dell'autopsia richiesta domenica per la morte dell'57enne insegnante di Cossato, Sandro Tognatti e avvenuta dopo meno di 24 ore dalla vaccinazione con il siero AstraZeneca.

«Abbiamo solo provveduto in tempo record a fare ciò che andava fatto, incluso il conferimento di consulenza tecnica non ancora completato», conclude il procuratore. L'autopsia, seconda quanto riportano i media, non avrebbe individuato la causa del decesso ne la presenza di trombi. Forse una morte dovuta ad un attacco cardiaco. A fornire ulteriori risposte sulla causa del decesso di Tognatti, sarà l'esame istologico, il cui esito è atteso nei prossimi giorni.

Il procuratore di Biella, Camelio ha anche disposto il sequestro del lotto. Il Governo poi ha sospeso in via cautelativa le vaccinazioni in tutta Italia con il siero AstraZeneca.