Addio a Mino Gallazzo, commerciante ed ex consigliere comunale

Lutto, nel mondo del commercio e della politica per la morte di Mino Gallazzo, 64 anni, spirato all'ospedale di Borgosesia dove era ricoverato a causa del Covid.

Giacomino (Mino) Gallazzo, commerciante esperto di elettronica e telefonia mobile, era il conosciutissimo titolare dell'Angolo Blu di corso Prestinari e, per molti anni, un apprezzato attivista dell'allora Lega Nord, partito per il quale era stato più volte candidato (l'ultima volta in occasione delle elezioni comunali del 2014) e aveva ricoperto anche l'incarico di consigliere comunale.

Lo ricorda, commosso, Ercole Fossale, già assessore ed esponente di spicco della prima Lega Nord: «Ciao Mino, vero e grande amico di mille vere battaglie».