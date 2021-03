Asigliano piange Pier Piazzano, «Ci hai sempre regalato una risata»

Asigliano è in lutto per la morte di Pieraldo Piazzano, "Pier", un compaesano conosciuto e apprezzato da tutti. Nella vita era stato uno stuccatore, e in paese tutti lo conoscevano per la sua grande passione per il calcio e la Juventus.

«Mister - è il saluto di Lillo Bongiovanni, vicesindaco del paese - al pensiero che non potrò più sorridere con te, amico caro, mi piange il cuore. Eri un uomo speciale che dava tanta gioia a chi aveva la fortuna di conoscerti. Mancherai a tutti grande e se puoi guardaci da lassù». Parole condivise da decine di asiglianesi che ricordano un compaesano di cuore, capace di essere buon amico di molti, dalla battuta e dal sorriso contagiosi.

«Abbiamo sperato tanto che potessi tornare a casa presto e invece oggi ci hai lasciato - scrive il sindaco, Carolina Ferraris -. La vita ti ha messo di fronte a molteplici dolori, ma tu sei sempre riuscito a regalare una risata a chiunque ti incontrasse. Asigliano non può che piangere la tua scomparsa, son certa che passando dalla piazza ti immaginerò camminare in mezzo e sentirò dirmi un 'ciao bella...' con un sorriso beffardo. La tua passione per il calcio e per la tua Juve, ti hanno sempre contraddistinto, ma anche il tuo immenso amore per i tuoi nipoti e per tutta la tua famiglia. Raggiungi chi ti sta già aspettando e che ci ha lasciati troppo presto».

Anche Piazzano, purtroppo, ha perso la sua battaglia con il Covid che lo aveva colpito: un altro brutto colpo per il paese e per i tanti amici dell'uomo che, oggi, si sentono tutti un po' più soli.